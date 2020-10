Spazio, si allarga la costellazione Starlink di SpaceX: lanciati in orbita altri 60 satelliti (Di martedì 20 ottobre 2020) altri 60 satelliti Starlink della compagnia spaziale SpaceX di Elon Musk sono decollati dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo Falcon 9. Partiti alle 14:25 di domenica, si aggiungono ai satelliti gia’ presenti in orbita, il cui obiettivo è quello di creare una mega costellazione per portare internet in ogni angolo del mondo. Complessivamente sono 784 i satelliti in orbita, che verranno testati a breve. La compagnia ha lanciato un totale di 835 satelliti Starlink, anche se molti sono stati disattivati e disorbitati. Il lancio precedente era stato effettuato il 6 ottobre, mentre il prossimo e’ atteso per domani. L’azienda mira ad avere ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)60della compagnia spazialedi Elon Musk sono decollati dal Kennedy Space Center in Florida a bordo di un razzo Falcon 9. Partiti alle 14:25 di domenica, si aggiungono aigia’ presenti in, il cui obiettivo è quello di creare una megaper portare internet in ogni angolo del mondo. Complessivamente sono 784 iin, che verranno testati a breve. La compagnia ha lanciato un totale di 835, anche se molti sono stati disattivati e disti. Il lancio precedente era stato effettuato il 6 ottobre, mentre il prossimo e’ atteso per domani. L’azienda mira ad avere ...

Ultime Notizie dalla rete : Spazio allarga Spazio, si allarga la costellazione Starlink di SpaceX: lanciati in orbita altri 60 satelliti MeteoWeb Terzo Settore, commercialisti e Csv Napoli "Insieme per valorizzare le esperienze locali"

La rete dei contatti e delle relazioni del Csv Napoli si allarga e coinvolge, ormai ... Con questo ulteriore passo formalizziamo uno spazio di confronto per condividere le criticità e le opportunità ...

Si allarga la strada, si restringono i marciapiedi: 250 mila euro per fare spazio ai camion diretti al porto

1' di lettura 20/10/2020 - Lifting in arrivo per i marciapiedi nell’area antistante il porto. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto da 250 mila euro che prevede il rifacimento d ...

