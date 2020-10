Spadafora | “Ronaldo? Campioni come lui dovrebbero dare l’esempio e rispettare le regole”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 20 ottobre 2020) Il ministro dello Sport Vincenzoha rilasciato alcune dichiarazioni ospite di “L’aria che tira”, su La7. Pensa che il campionato ce la possa fare? Arriverà fino alla fine con questi contagi? “Che ce la può fare sì. Che si arrivi fino in fondo non lo so, perché effettivamente questo è un anno particolare. Non abbiamo nessuna certezza sia per il campionato di Serie A che per qualsiasi altra attività del nostro Paese. Credo che di questo debba essere consapevole anche la Lega Serie A e che debba pensare già ad un piano B o C e non arrivare al momento in cui si entrerà in difficoltà”. Non dovremmo tenere i calciatori in una bolla? “Sì, ma quando sono successi i vari casi nei giorni scorsi, io ho ribadito che il protocollo funziona e qualcuno mi ha detto che ...