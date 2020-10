Rifiuta il finto matrimonio con un marocchino irregolare, tentano farla fuori con un'overdose (Di martedì 20 ottobre 2020) A dare il via all'indagine " riferisce TgCom24 - proprio la circostanza delle finte nozze che si sarebbero dovute celebrare a marzo. Il marocchino avrebbe così regolarizzato la sua posizione e la ... Leggi su isnews (Di martedì 20 ottobre 2020) A dare il via all'indagine " riferisce TgCom24 - proprio la circostanza delle finte nozze che si sarebbero dovute celebrare a marzo. Ilavrebbe così regolarizzato la sua posizione e la ...

MariaLu91149151 : RT @hele_fr: #Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose A dare il via all'indagine un finto matrimonio… - PonytaEle : RT @hele_fr: #Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose A dare il via all'indagine un finto matrimonio… - Louis10147346 : RT @hele_fr: #Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose A dare il via all'indagine un finto matrimonio… - hele_fr : #Savona, rifiuta di sposare uno straniero: tentano di ucciderla con un'overdose A dare il via all'indagine un finto… - _tryxy_ : RT @Mululizu: 2020 e ancora l'italiano medio non capisce che chi odia le feste non è uno stronzo senza cuore ma solamente una persona che h… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuta finto Ragazza dice no a matrimonio combinato: provano ad... CheNews.it Mafia, altre 4 interdittive dal prefetto di Foggia per delle aziende di Apricena

"I provvedimenti - si legge in una nota della prefettura - sono stati adottati a fronte dell'accertato pericolo di infiltrazioni mafiose nel settore della Pubblica Amministrazione".

Si rifiuta di sposare uno straniero irregolare, tentano di ucciderla mandandola in overdose

Si rifiuta di sposare uno straniero irregolare, tentano di ucciderla mandandola in overdose. Savona - In sette sono finiti in manette - Devono rispondere, tra l'altro, di favoreggiamento di immigrazio ...

"I provvedimenti - si legge in una nota della prefettura - sono stati adottati a fronte dell'accertato pericolo di infiltrazioni mafiose nel settore della Pubblica Amministrazione".Si rifiuta di sposare uno straniero irregolare, tentano di ucciderla mandandola in overdose. Savona - In sette sono finiti in manette - Devono rispondere, tra l'altro, di favoreggiamento di immigrazio ...