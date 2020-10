Papa Francesco | «preghiera per la pace» in diretta su Rai1 e Tv2000

(Di martedì 20 ottobre 2020), assieme ai leader delle diverse religioni e ai rappresentati delle istituzioni, innalzerà una “per la“. Accadrà quest’oggi in Piazza del Campidoglio a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento verrà trasmesso insualle 17.15 (salterà pertanto la puntata odierna de La Vita in) e daa partire dalle 16. Nell’ambito dell’incontro internazionale “Nessuno si salva da solo. Fraternità e”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, il Pontefice guiderà un solenne momento di riflessione e ...

sole24ore : Papa Francesco: «Le tasse vanno pagate, è un dovere dei cittadini» - antoniospadaro : Entro alla #Feltrinelli di Largo Argentina (Roma) e scopro la bella sorpresa! La mia edizione (@MarsilioEditori , c… - MediasetTgcom24 : Papa Francesco: 'Le tasse vanno pagate, è un dovere dei cittadini' #papafrancesco - DisciplesDu : 'Papa Francesco prenderà parte al - VgAdele : Quel legame 'milionario' tra Soros e Papa Francesco. Così l'ungherese finanzia i gesuiti -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

C’è una grande confusione in un momento di crisi della scuola. Papa Francesco intanto ha parlato al mondo rilanciando il Global compact on education, il Patto educativo globale, che propone una ...Papa Francesco, assieme ai leader delle diverse religioni e ai rappresentati delle istituzioni, innalzerà una “Preghiera per la Pace“. Accadrà quest’oggi in Piazza del Campidoglio a Roma, alla ...