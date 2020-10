Minori, firmato protocollo tra la prefettura di Potenza e Unicef Italia (Di martedì 20 ottobre 2020) POTENZA – È stato firmato oggi a Potenza dal prefetto Annunziato Vardè e dalla presidente del comitato regionale Basilicata per l’Unicef, Angela Granata, l’accordo di programma tra prefettura e Unicef Italia, della durata di tre anni, per il programma di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con la finalità di svolgere insieme una funzione di presidio in rete con altri enti e istituzioni. Leggi su dire (Di martedì 20 ottobre 2020) POTENZA – È stato firmato oggi a Potenza dal prefetto Annunziato Vardè e dalla presidente del comitato regionale Basilicata per l’Unicef, Angela Granata, l’accordo di programma tra prefettura e Unicef Italia, della durata di tre anni, per il programma di difesa e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con la finalità di svolgere insieme una funzione di presidio in rete con altri enti e istituzioni.

