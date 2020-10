Milano, la rabbia dei ristoratori: “Il coprifuoco è la nostra morte” (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – “Io domani come li pago i miei dipendenti?”, “Il coprifuoco alle 23 è la morte“, “Non ci danno i soldi e nello stesso tempo ci chiudono?” e poi cartelli con scritto “L’economia italiana sepolta dal governo“. Così i ristoratori di Milano hanno gridato in piazza tutta la loro rabbia nei confronti del coprifuoco imposto dalle ore 23 alle 5. Sono imprenditori che giustamente vorrebbero delle garanzie da parte delle istituzioni, perché altrimenti rischiano di fallire. Già fortemente provati dal lockdown di primavera, adesso temono infatti di non riuscire a salvare il loro lavoro e quello dei loro dipendenti. “Chiudere alle 23 e non alle 24 non ha senso – ha tuonato Paolo Polli, uno dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – “Io domani come li pago i miei dipendenti?”, “Ilalle 23 è la morte“, “Non ci danno i soldi e nello stesso tempo ci chiudono?” e poi cartelli con scritto “L’economia italiana sepolta dal governo“. Così idihanno gridato in piazza tutta la loronei confronti delimposto dalle ore 23 alle 5. Sono imprenditori che giustamente vorrebbero delle garanzie da parte delle istituzioni, perché altrimenti rischiano di fallire. Già fortemente provati dal lockdown di primavera, adesso temono infatti di non riuscire a salvare il loro lavoro e quello dei loro dipendenti. “Chiudere alle 23 e non alle 24 non ha senso – ha tuonato Paolo Polli, uno dei ...

