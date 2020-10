Milan, infortunio per Calhanoglu: problema alla caviglia in allenamento (Di martedì 20 ottobre 2020) Si ferma Hakan Calhanoglu. problema in casa Milan con l’infortunio del fantasista turco a soli due giorni dalla gara di debutto nella fase a gironi della Europa League. Secondo quanto riportato da Sky Sport Calhanoglu avrebbe abbandonato anzitempo l’ultimo allenamento a Milanello a seguito di un infortunio alla caviglia (uscendo in stampelle). Il turco salterà certamente la trasferta europea contro il Celtic, da valutare le sue condizioni nelle prossime ore. Leggi su sportface (Di martedì 20 ottobre 2020) Si ferma Hakanin casacon l’del fantasista turco a soli due giorni dgara di debutto nella fase a gironi della Europa League. Secondo quanto riportato da Sky Sportavrebbe abbandonato anzitempo l’ultimoello a seguito di un(uscendo in stampelle). Il turco salterà certamente la trasferta europea contro il Celtic, da valutare le sue condizioni nelle prossime ore.

Nerazzurro1693 : RT @DiMarzio: #Milan, #Calhanoglu ha lasciato Milanello in stampelle - ildiavolo_d : RT @DiMarzio: #Milan, #Calhanoglu ha lasciato Milanello in stampelle - Yuro_23 : RT @DiMarzio: #Milan, #Calhanoglu ha lasciato Milanello in stampelle - Bagarotzo : RT @DiMarzio: #Milan, #Calhanoglu ha lasciato Milanello in stampelle - DavMoraCvitanic : RT @DiMarzio: #Milan, #Calhanoglu ha lasciato Milanello in stampelle -