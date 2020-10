Lilli Gruber conduce Otto e mezzo da casa | ‘Un mio collaboratore è positivo al Covid’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di martedì 20 ottobre 2020) Sorpresa per gli affezionati di. La trasmissione condotta dasu La7 vede nell’appuntamento in onda lunedì 19bre la giornalista nel saldi. Il motivo è presto detto e lo spiega la diretta interessata a inizio puntata, nel collegamento con il telegiornale che precede la sua trasmissione nel palinsesto della rete. in riproduzione.... L’annuncio di“Da stasera e per tutta la settimana mi vedrete condurre ‘’ da” afferma ...