La curva continua a salire Nelle ultime 24 ore 10 874 contagi e 89 morti In aumento anche ricoveri e terapie intensive

La curva continua a salire. Sono, infatti, 10.874 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 1.500 più di ieri, quando erano stati 9.338. Superiore il numero di tamponi, 144.737 contro i 98.862 di lunedì. In aumento anche le vittime: 89 contro i 73 di ieri per un totale, dall'inizio dell'epidemia, sale a quota 36.705. Il totale dei pazienti attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, è pari a 142.739, dei quali 133.415 si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.454, quasi 800 in più di ieri. Sono, invece, 870 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+73). A livello regionale, resta quello lombardo, il ...

CUNEO CRONACA - Si è conclusa da poco la riunione del Centro Operativo Comunale. I dati di ieri ci dicono che sono 223 le persone attualmente positive e 210 quelle in isolamento, il valore più elevato ...

Fondazione Gimbe: blande restrizioni dal Dpcm, senza anticipare il virus si va dritti al lockdown

La rapida impennata della curva dei contagi da coronavirus e la scelta di non ... settimana dopo settimana, impongono la continua necessità di riorganizzarsi su vari fronti, spingerà inevitabilmente ...

