In rialzo la Borsa di Milano. Deboli le piazze europee (Di martedì 20 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Piazza Affari chiude in rialzo, mentre sono Deboli i principali mercati europei in scia alle preoccupazioni relative alla crescita dei contagi di Covid e per l'evoluzione delle trattative sulla Brexit. Sul mercato valutario, lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,48%. L'Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,10% a quota +132 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,71%. Tra i listini europei calo deciso per Francoforte, che segna un -0,92%, poco mosso Londra, che mostra un +0,26%, e sostanzialmente invariato ...

