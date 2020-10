In Lombardia ci sarà un coprifuoco notturno (Di martedì 20 ottobre 2020) (foto: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)Lo conferma l’agenzia stampa della Regione Lombardia: “Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’intera Lombardia dalle ore 23 alle 5 del mattino. A partire da giovedì 22 ottobre”. Prevista anche “la chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale. Tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità”. Questa è la proposta che i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della Lombardia, il presidente dell’Anci Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana hanno deciso ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) (foto: MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)Lo conferma l’agenzia stampa della Regione: “Stop di tutte le attività e degli spostamenti, ad esclusione dei casi ‘eccezionali’ (motivi di salute, lavoro e comprovata necessità), nell’interadalle ore 23 alle 5 del mattino. A partire da giovedì 22 ottobre”. Prevista anche “la chiusura, nelle giornate di sabato e domenica, della media e grande distribuzione commerciale. Tranne che per gli esercizi di generi alimentari e di prima necessità”. Questa è la proposta che i sindaci di tutti i Comuni capoluogo della, il presidente dell’Anci Mauro Guerra, i capigruppo di maggioranza e di opposizione e il presidente della RegioneAttilio Fontana hanno deciso ...

ufogufo : RT @laura_maffi: Per renderla più realistica la prox stagione di Gomorra sarà girata in Lombardia - peppeuz : RT @lacampiglio: Solo per sapere: quando la famigerata movida lombarda sarà stroncata dal coprifuoco, se la curva non scende a chi tocca la… - Gb13Giovanna : RT @laura_maffi: Per renderla più realistica la prox stagione di Gomorra sarà girata in Lombardia - Nebrodi1 : Quello che accadrà da qui alla primavera sarà precisa responsabilità di chi oggi sta decidendo di non chiudere tutt… - giogiup : La lombardia sarà la caporetto di Matteo Salvini. Mark My Words -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia sarà Coronavirus nel Lazio, 1.198 nuovi casi su 23mila tamponi. «Se la curva non cala, situazione diventa critica» Corriere Roma