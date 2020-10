Grande Fratello Vip: eliminata Matilde Brandi (Di martedì 20 ottobre 2020) Il televoto ha decretato il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip: si tratta della ballerina e showgirl Matilde Brandi che perde il televoto contro la Ruta, Zelletta e Guenda Matilde Brandi è l’eliminata della undicesima puntata del Grande Fratello Vip. Matilde è sicuramente una dei concorrenti del GF Vip più amati. Anche se al televoto non ce l’ha fatta. È lei l’eliminata della puntata andata in onda lunedìArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 20 ottobre 2020) Il televoto ha decretato il nuovo eliminato delVip: si tratta della ballerina e showgirlche perde il televoto contro la Ruta, Zelletta e Guendaè l’della undicesima puntata delVip.è sicuramente una dei concorrenti del GF Vip più amati. Anche se al televoto non ce l’ha fatta. È lei l’della puntata andata in onda lunedìArticolo completo: dal blog SoloDonna

