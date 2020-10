Giro d’Italia 2020, Joao Almeida: “La miglior difesa è l’attacco, voglio capire fino a dove posso arrivare” (Di martedì 20 ottobre 2020) Joao Almeida, nel finale della tappa odierna, la Udine-San Daniele del Friuli, nonostante non ci fossero in palio gli abbuoni, si è prodotto in uno scatto secco che gli ha permesso di guadagnare due secondi sui rivali. Un’azione fatta soprattutto per mostrare i muscoli agli avversari piuttosto che per allungare in classifica generale. Domani inizieranno le grandi montagne e il lusitano sembra pronto a dare tutto pur di difendersi dagli attacchi dei corridori che lo seguono in graduatoria. A fine tappa Almeida ha commentato la sua azione ai microfoni della Rai. Queste le sue parole: “La miglior difesa è l’attacco, è stato un buon arrivo per me, ho guadagnato qualche secondo e ora ho cinque tappe davanti a me. Ho attaccato per me stesso, soltanto per me, per vedere ... Leggi su oasport (Di martedì 20 ottobre 2020), nel finale della tappa odierna, la Udine-San Daniele del Friuli, nonostante non ci fossero in palio gli abbuoni, si è prodotto in uno scatto secco che gli ha permesso di guadagnare due secondi sui rivali. Un’azione fatta soprattutto per mostrare i muscoli agli avversari piuttosto che per allungare in classifica generale. Domani inizieranno le grandi montagne e il lusitano sembra pronto a dare tutto pur di difendersi dagli attacchi dei corridori che lo seguono in graduatoria. A fine tappaha commentato la sua azione ai microfoni della Rai. Queste le sue parole: “Laè l’attacco, è stato un buon arrivo per me, ho guadagnato qualche secondo e ora ho cinque tappe davanti a me. Ho attaccato per me stesso, soltanto per me, per vedere ...

