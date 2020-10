GFVip, scontro tra Elisabetta Gregoraci e la Elia: ‘Una che ha fatto la mia vita e poi pulisce il cucurio…’ (Di martedì 20 ottobre 2020) Benché sia opinionista e non concorrente, Antonella Elia crea molte più dinamiche al Grande Fratello Vip di metà del cast ufficiale. È successo anche nella puntata del 19 ottobre nel bel mezzo di un confronto tra Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci. Le due in settimana hanno avuto un battibecco, perché la Gregoraci ritiene che la Orlando sia una prezzemolina in quanto si inserisce in ogni discussione che si crea tra le quattro mura dell’abitazione. Alfonso Signorini chiede invece a Stefania se Elisabetta sia una donna che se la tira, ed è qui che interviene la Elia. Lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Antonella Elia “Elisabetta vive di ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 20 ottobre 2020) Benché sia opinionista e non concorrente, Antonellacrea molte più dinamiche al Grande Fratello Vip di metà del cast ufficiale. È successo anche nella puntata del 19 ottobre nel bel mezzo di un confronto tra Stefania Orlando ed. Le due in settimana hanno avuto un battibecco, perché laritiene che la Orlando sia una prezzemolina in quanto si inserisce in ogni discussione che si crea tra le quattro mura dell’abitazione. Alfonso Signorini chiede invece a Stefania sesia una donna che se la tira, ed è qui che interviene la. Lotrae Antonellavive di ...

