Fondazione Gimbe: “Il DPCM è troppo debole. Andiamo verso il lockdown” (Di martedì 20 ottobre 2020) “DPCM è troppo debole, insegue i numeri. Ci porterà ad un altro lockdown”. Le parole della Fondazione Gimbe parlano chiaro: ecco sta succedendo. Parole piuttosto forti quelle della Fondazione Gimbe. La Fondazione è un ente di ricerca che non ha scopi di lucro ed ha un obiettivo piuttosto chiaro: sostenere il servizio sanitario pubblico. Sono … L'articolo Fondazione Gimbe: “Il DPCM è troppo debole. Andiamo verso il lockdown” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 20 ottobre 2020) “, insegue i numeri. Ci porterà ad un altro lockdown”. Le parole dellaparlano chiaro: ecco sta succedendo. Parole piuttosto forti quelle della. Laè un ente di ricerca che non ha scopi di lucro ed ha un obiettivo piuttosto chiaro: sostenere il servizio sanitario pubblico. Sono … L'articolo: “Ilil lockdown” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Italia : L'accusa di Gimbe: 'Misure deboli, non c'è strategia, si inseguono i numeri' - HuffPostItalia : Fondazione Gimbe: 'Misure deboli, così nuovo lockdown' - HuffPostItalia : Fondazione Gimbe: 'Dpcm insufficiente, così lockdown è dietro l'angolo' - cstambul : RT @Gigadesires: Al #Tg5 citati i pareri di Pregliasco, Ricciardi, Crisanti e della Fondazione Gimbe. Il Divino Otelma non si è ancora pro… - jabbaTM : RT @Gigadesires: Al #Tg5 citati i pareri di Pregliasco, Ricciardi, Crisanti e della Fondazione Gimbe. Il Divino Otelma non si è ancora pro… -