Fedez e Chiara Ferragni influencer istituzionali: chiamati da Conte (Di martedì 20 ottobre 2020) In tempo di pandemia e di situazione critica sociale la politica deve avvalersi di ogni mezzo lecito e possibile per raggiungere i propri scopi ed evitare un possibile secondo lockdown. Per queste ragioni il Premier Conte ha ritenuto opportuno rivolgersi a Fedez e Chiara Ferragni per fare pressione sui giovani affinché rispettino le norme base come quella dell'indossare la mascherina nei luoghi chiusi come all'aperto ma anche di mantenere le distanze evitando inutili assembramenti o il lavaggio frequente delle mani. Conte ha chiamato personalmente i due influencer, che come sappiamo hanno tantissimi followers e si sono anche molto impegnati per aiutare durante la prima ondata attivando una raccolta fondi destinata a creare nuovi posti letto di terapia intensiva a ...

trash_italiano : Giuseppe Conte chiede aiuto a Fedez e a Chiara per ricordare alle persone di indossare sempre la mascherina. - trash_italiano : Dopo Fedez e Chiara, Giuseppe Conte chiama anche Giulia De Lellis ??? #Parody - repubblica : Conte chiama Chiara Ferragni e Fedez. 'Aiutatemi a far capire ai ragazzi che devono usare la mascherina' - _harrysmjle_ : RT @nerorimmel: A me sta benissimo che Chiara e Fedez dicano ai ragazzi di mettere la mascherina. E per far mettere il naso dentro la masch… - Bertafly : RT @nerorimmel: A me sta benissimo che Chiara e Fedez dicano ai ragazzi di mettere la mascherina. E per far mettere il naso dentro la masch… -