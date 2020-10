Covid, nuovo aumento dei contagi: 10.874. E salgono anche i morti: 89 (Di martedì 20 ottobre 2020) Aumenta il numero di nuovi contagi da Covid-19. E sale anche il numero delle vittime (+16). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.874 nuovi casi, contro i 9.338 di ieri, per un totale di 434.449. Aumenta il numero di decessi che va dai 73 di ieri agli 89 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.705. Aumenta anche il numero dei tamponi effettuati che va dai 98.862 di ieri ai 144.737 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è di 255.005 (+2.046), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 142.739 (+8.736). Al momento sono 8.454 (+778) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 870 persone (+73). Sono poi 133.415 le persone che si trovano in isolamento ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Aumenta il numero di nuovida-19. E saleil numero delle vittime (+16). Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.874 nuovi casi, contro i 9.338 di ieri, per un totale di 434.449. Aumenta il numero di decessi che va dai 73 di ieri agli 89 di oggi, con il totale delle vittime da inizio emergenza che arriva quindi a 36.705. Aumentail numero dei tamponi effettuati che va dai 98.862 di ieri ai 144.737 di oggi. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende inoltre che il totale dei dimessi/guariti è di 255.005 (+2.046), mentre il totale degli attualmente positivi sale a 142.739 (+8.736). Al momento sono 8.454 (+778) i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva si trovano 870 persone (+73). Sono poi 133.415 le persone che si trovano in isolamento ...

luigidimaio : Con il nuovo dpcm introduciamo misure anti Covid più stringenti, ma non limitiamo le libertà delle persone. Inoltre… - StefanoFeltri : Il nuovo Dpcm rivela i ritardi e gli errori durante l’estate del Covid a @vitalbaa non sfugge nulla - Agenzia_Ansa : Dal nuovo Dpcm scompare la parola 'sindaci' per le restrizioni anti-movida. #ANSA #19ottobre #sindaci -… - PiacenzaSera : Covid: altri 37 positivi a Piacenza (21 sintomatici) e un decesso. Nuovo record di tamponi in regione - Covid, sono… - avespartacus : RT @GiocoNews_it: Covid-19, chiudono di nuovo i #casinò di Irlanda e Galles -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo Dpcm: ecco cosa va avanti e cosa si ferma nello sport. Le precisazioni del ministro Il Tirreno Coronavirus: le nuove restrizioni in Piemonte

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio annuncia una nuova ordinanza con cui verranno chiusi i centri commerciali nel fine settimana.

A Pavia 132 nuovi positivi A Milano oltre 1.400

Sono 132 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore; un numero preoccupante nel giorno dei 1.463 tamponi positivi ricontrati in provincia di Milano di cui 727 ...

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio annuncia una nuova ordinanza con cui verranno chiusi i centri commerciali nel fine settimana.Sono 132 i nuovi casi di positività al coronavirus in provincia di Pavia nelle ultime 24 ore; un numero preoccupante nel giorno dei 1.463 tamponi positivi ricontrati in provincia di Milano di cui 727 ...