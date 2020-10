Conferenza stampa Handanovic: «Se subisci 8 gol è normale essere preoccupato» (Di martedì 20 ottobre 2020) Samir Handanovic ha parlato alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach Samir Handanovic, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della prima partita del girone di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. GOL SUBITI – «Un portiere quando subisce 8 gol è sempre preoccupato. Il gol deve essere la vita, sia per l’attacco che per la difesa. Non sono preoccupato perché comunque creiamo tanto. Siamo molto più offensivi, è normale che poi subisci qualcosa. Penso che dobbiamo essere più cattivi sotto porta. L’importante è vedere quali sono gli errori». FORMA – «Io mi sento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Samirha parlato alla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach Samir, portiere e capitano dell’Inter, ha parlato inalla vigilia della prima partita del girone di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. GOL SUBITI – «Un portiere quando subisce 8 gol è sempre. Il gol devela vita, sia per l’attacco che per la difesa. Non sonoperché comunque creiamo tanto. Siamo molto più offensivi, èche poiqualcosa. Penso che dobbiamopiù cattivi sotto porta. L’importante è vedere quali sono gli errori». FORMA – «Io mi sento ...

Nel corso della conferenza stampa della viglia del match di Champions League dell'Inter contro il Borussia Moenchengladbach, Antonio Conte ha commentato le voci provenienti da Madrid che vedono i ...

Antonio Conte è intervenuto in conferenza stampa dal Suning Training Centre di Appiano Gentile per presentare il match di Champions League di domani sera contro il Borussia M'Gladbach. Al suo fianco ...

