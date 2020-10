Camilla Parker-Bowles | “Se non lo faccio non potrò più alzarmi dal letto”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 20 ottobre 2020), l’attuale moglie del principe Carlo, ha dovuto aspettare moltissimi anni prima di guadagnarsi finalmente un posticino nel cuore degli inglesi. Per anni è stata vista solo come l’amante del principe, colei che causava la sofferenza dell’amatissima Lady Diana. Negli ultimi anni, però, laha svolto con zelo tutti i suoi impegni a servizio della Famiglia Reale, guadagnando non solo il rispetto del popolo, ma anche della regina Elisabetta. La passione per il ballo diAveva fatto il giro del mondo, qualche mese fa, la notizia secondo cuiaveva iniziato a seguire un corso di ballo. In realtà era stata la stessa moglie di Carlo a confessare al mondo intero di aver sempre avuto questa passione, e che ...