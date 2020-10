Calcio, Spadafora: “Campionato serie A? Non so se si arriverà fino in fondo. Protocollo funziona ma qualcuno non lo rispetta” (Di martedì 20 ottobre 2020) “Campionato di serie A? Ce la si può fare, ma non so che si arrivi fino in fondo. Siamo in un anno particolare in cui non abbiamo nessuna certezza per il campionato di Calcio di serie A, come per qualunque altra attività del nostro paese. Tuttavia, di questo deve essere consapevole anche la Lega di serie A e pensare già ad un piano B o piano C e non arrivare al momento di difficoltà”. Così, a “L’aria che tira”, su La7, Vincenzo Spadafora, ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, risponde alla conduttrice Myrta Merlino che gli chiede se si concluderà il campionato di serie A. E puntualizza: “Il Protocollo attuale funziona, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) “Campionato diA? Ce la si può fare, ma non so che si arriviin. Siamo in un anno particolare in cui non abbiamo nessuna certezza per il campionato didiA, come per qualunque altra attività del nostro paese. Tuttavia, di questo deve essere consapevole anche la Lega diA e pensare già ad un piano B o piano C e non arrivare al momento di difficoltà”. Così, a “L’aria che tira”, su La7, Vincenzo, ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, risponde alla conduttrice Myrta Merlino che gli chiede se si concluderà il campionato diA. E puntualizza: “Ilattuale, ma ...

