Atalanta | Gasperini | “Domani è già importante Con il Napoli è stata una giornata storta”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 20 ottobre 2020) Gianpieroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del ritorno in campo della Dea, che domani affronterà il Mydtjylland in Champions League: "Domani affronteremo una squadra che ha molto entusiasmo, ma noi dobbiamo mettere la stessa voglia di sempre - ha dichiarato il Gasp. In Champions League le partite sono tutte importanti e contano molto sin da subito. Poi il tecnico dell'si è soffermato sul ko contro il: "Non siamo riusciti a preparare bene la partita e avevamo giocatori comprensibilmente in difficoltà contro un avversario forte come il. E’ andata così, ci sta di perdere, anche se alcuni gol subiti sono stati un po’ brutti e hanno reso il risultato peggiore di come èeffettivamente la ...