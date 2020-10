Aspi: Atlantia, per Cda termini economici offerta Cdp non ancora conformi e idonei (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Cda di Atlantia, "pur esprimendo apprezzamento per l'elaborazione dell'offerta, ha valutato i termini economici e le relative condizioni allo stato non ancora conformi e idonei ad assicurare l'adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione". Così Atlantia al termine del Cda che si è riunito oggi, facendo seguito a quanto comunicato il 13 ottobre scorso, e che ha esaminato la lettera di offerta preliminare per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% detenuta in Autostrade per l'Italia, ricevuta nella tarda serata del 19 ottobre da Cdp Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets. "Ciò nonostante, pur essendo scaduto il ... Leggi su iltempo (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Il Cda di, "pur esprimendo apprezzamento per l'elaborazione dell', ha valutato ie le relative condizioni allo stato nonad assicurare l'adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione". Cosìal termine del Cda che si è riunito oggi, facendo seguito a quanto comunicato il 13 ottobre scorso, e che ha esaminato la lettera dipreliminare per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% detenuta in Autostrade per l'Italia, ricevuta nella tarda serata del 19 ottobre da Cdp Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets. "Ciò nonostante, pur essendo scaduto il ...

