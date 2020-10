Antitrust, in vigore il nuovo regolamento attuativo rating di legalità (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’Antitrust annuncia che è in vigore il nuovo regolamento attuativo del rating di legalità, per la cui stesura ha tenuto conto delle osservazioni arrivate gli stakeholder tramite la consultazione pubblica. Tra le novità c’è l’estensione della platea, che include anche i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo, ed un ampliamento dei requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo. In particolare, per valorizzare di più la natura premiale del rating, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’annuncia che è inildeldi legalità, per la cui stesura ha tenuto conto delle osservazioni arrivate gli stakeholder tramite la consultazione pubblica. Tra le novità c’è l’estensione della platea, che include anche i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo, ed un ampliamento dei requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo. In particolare, per valorizzare di più la natura premiale del, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ...

ivl24_it : Antitrust: in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità - ConsumForum : RT @ItaliaOggi: Antitrust, entra in vigore il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità - Torquem55499465 : RT @ItaliaOggi: Antitrust, entra in vigore il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità - socialmiliac : #Antitrust, entra in vigore il Regolamento attuativo in materia di #rating di #legalità. Su @ItaliaOggi - ItaliaOggi : Antitrust, entra in vigore il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità -