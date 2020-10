Anticipazioni Uomini e Donne 20 ottobre | corteggiatrici contro Davide Donadei

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 20 ottobre 2020)20: cosa vedremo nel pomeriggio? Gli spoiler ci dicono che inizialmente si parlerà ancora dei Trono Over, poi si passerà al Classico. Il protagonista sarà soprattutto il bellissimo tronista, che si troverà nella bufera con le sue20: Valentina fa un dispetto a Germano La puntata comincerà con Valentina Autiero infastidita, perché il suo cavaliere Germano accetterà di ricevere in studio un’altra dama selezionata dalla trasmissione per conoscerlo. Per dispetto, Valentina deciderà di far scendere un nuovo cavaliere, ma poi sia lei che ...