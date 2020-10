Vittorio Feltri vuole cancellarsi da Twitter | “Bordello guidato da dementi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 ottobre 2020)minaccia di dire addio a. Il motivo? “I miei cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché“. Così ha scritto, neanche a dirlo in un tweet, il giornalista di Libero spiegando che “pertanto chiedo di togliermi da questo bordelloda dementi. Via, me ne vado”. Un duro sfogo contro il social network, a cui perònon ha dato riscontro: nonostante la minaccia di, il suo accountnon solo è ancora online ma lui vi ha anche “postato” dei contenuti nelle ultime ore. I miei Cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questo bordelloda dementi. Via, ...