Uomini e Donne | anticipazioni registrazione 18 ottobre 2020 | Gemma abbandona il programma esasperata dagli attacchi di Tina

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 19 ottobre 2020) La dama hato lo studio in lacrime per non rientrare piùdai commenti dell’opinionista. Lascerà ildefinitivamente?dalascia lo studio Sabato 17 e domenica 18si sono svolte due registrazioni dinella nuova formula che vede protagonisti del trono over e del trono classico uniti insieme. Alcune delle frequentazioni e dei rapporti che stiamo vedendo in questi giorni in onda sono continuati. Tuttavia, i siti di gossip si sono allarmati per un avvenimento in particolare. Dalleche si sono diffuse nel web pare che una donna appena ...