Un'ora sola vi vorrei su Rai 2 con Enrico Brignano l'ultima puntata martedì 20 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) Un'ora sola vi vorrei il programma di Enrico Brignano su Rai 2, gli ospiti di martedì 20 ottobre Ultimo appuntamento su Rai 2 con la comicità di Enrico Brignano martedì 20 ottobre con Un'Ora sola Vi vorrei il programma in cui è il tempo a farla da padrone. Il filo del racconto è l'attualità con l'ironia e la satira di costume di Brignano. Tra i temi trattati nell'ultimo appuntamento il fenomeno delle fake news, oggi più che mai attuale ma di fatto con radici antiche e il caso Tom Cruise a Roma, con il monologo del conduttore sulla vera trama di "Mission Impossible 7": un operaio romano che deve ...

