Tesla - Le Model 3 "cinesi" andranno in Francia, Germania e altri mercati europei (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Tesla ha confermato lintenzione di esportare le Model 3 costruite in Cina al di fuori del mercato locale, Europa compresa. Nello specifico, saranno più di dieci i Paesi che riceveranno gli esemplari della berlina elettrica provenienti dalla Gigafactory di Shanghai: tra questi ha specificato la Casa - figurano la Germania, la Francia la Svizzera, oltre a Singapore, Nuova Zelanda e Australia. Le esportazioni prenderanno il via in questo mese.Un ponte per Berlino. Per la Casa di Elon Musk, questa scelta nasce dalla necessità di fronteggiare una domanda superiore alle aspettative. In particolare, le Model 3 cinesi aiuteranno il costruttore californiano a soddisfare le forniture europee fino a quando la Gigafactory di Grünheide, vicino a Berlino, che oltre alla berlina ...

