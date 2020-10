“Si sono baciati!”. GF Vip, Francesco Oppini e Tommaso Zorzi (complice il vino) alla fine lo fanno davvero (Di lunedì 19 ottobre 2020) In tanti li vorrebbero più amici, se non di più. Parliamo di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini che sono sicuramente due dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono avvicinati quasi da subito quando sono entrati nella casa, ma nelle ultime settimane il loro rapporto si è intensificato tantissimo, tra scontri ma soprattutto tra coccole e abbracci. Hanno trovato la propria persona nella casa e negli ultimi due giorni, dopo una brutta lite che li ha visti separati per quasi ventiquattro ore, sono semplicemente inseparabili. Ieri durante la festa si sono scambiati un bacio, e il commento di mamma Alba non è tardato ad arrivare. Alba Parietti ha dimostrato negli ultimi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) In tanti li vorrebbero più amici, se non di più. Parliamo dichesicuramente due dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. I due siavvicinati quasi da subito quandoentrati nella casa, ma nelle ultime settimane il loro rapporto si è intensificato tantissimo, tra scontri ma soprattutto tra coccole e abbracci. Hanno trovato la propria persona nella casa e negli ultimi due giorni, dopo una brutta lite che li ha visti separati per quasi ventiquattro ore,semplicemente inseparabili. Ieri durante la festa siscambiati un bacio, e il commento di mamma Alba non è tardato ad arrivare. Alba Parietti ha dimostrato negli ultimi ...

StefanoFeltri : Cioè Conte ha appena detto che il Mes si prende se ci sono problemi di cassa??? Problemi di cassa??? Cioè default? ma che dice? - matteorenzi : Si chiamava #SamuelPaty ed era un insegnante nelle scuole francesi. È stato ucciso da un estremista islamico, decap… - Pontifex_it : Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva: la #povertà, il… - 1971_mirka : RT @Pontifex_it: Abbiamo bisogno di far crescere la consapevolezza che oggi o ci salviamo tutti o nessuno si salva: la #povertà, il degrado… - AISHITEXIU : buongiorno mi chiedo ma perché si dice 'bono come rpane'? perché non diciamo 'bono come le patate'? le patate secon… -

Ultime Notizie dalla rete : “Si sono SNAI – Serie A: Inter-Milan a quote stretteTra i bomber il più “caldo” è Lukaku Fortune Italia