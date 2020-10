Ricercatrice napoletana vince il Premio L’Oreal-Unesco “Per le Donne e la Scienza”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Chiara De Leonibus con il progetto “Collagenopatie: a caccia dei meccanismi che regolano la degradazione del collagene” ospitato dall’Istituto Telethon di Genetica e Medicina di Pozzuoli, Università di Napoli “Federico II”, si aggiudica l’edizione italiana delL’Oréal-‘Per lee la Scienza’, che ogni anno assegna sei borse di studio del valore di 20.000 euro ciascuna ad altrettante ricercatrici under 35, sulla base dell’eccellenza riconosciuta ai loro progetti. Il bando dell’edizione 2020 ha raccolto oltre 300 candidature da tutta Italia., laureatasi nel 2009 in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Napoli “Federico II”, durante la specializzazione in Pediatria, conseguita nel 2015 ...