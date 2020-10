Ricerca e soccorso mediante cellulari | il Canada cerca sistemi di localizzazione

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Le forze armate canadesi (Caf) stannondo un sistema di rilevamento della posizione dei telefonida installare su tutta la flotta di velivoli ed elicotteri destinati alle operazioni die salvataggio (Sar). L'idea è migliorare ladei dispersi sia all'interno del vasto e poco densamente abitato territorio nazionale, sia durante le missioni all'estero alle quali partecipa la Caf. Il progetto si chiama Cassar (Cellular Airborne Sensor Search and Rescue), e dovrà consistere in un equipaggiamento portatile, quindi di dimensioni relativamente contenute, da portare a bordo e rimuovere da ogni aeroplano, elicottero e mezzo terrestre indipendentemente dalla grandezza di quest'ultimo, ogni volta che sarà necessario. Il generale di brigata Colin Keiver, ...

Nidyaie : RT @MarianoGiustino: La #Turchia sfida la #Grecia che contesta la decisione turca di estendere l'area di responsabilità di ricerca e soccor… - gemin_steven98 : RT @MarianoGiustino: La #Turchia sfida la #Grecia che contesta la decisione turca di estendere l'area di responsabilità di ricerca e soccor… - xulnet : RT @MarianoGiustino: La #Turchia sfida la #Grecia che contesta la decisione turca di estendere l'area di responsabilità di ricerca e soccor… - MarianoGiustino : La #Turchia sfida la #Grecia che contesta la decisione turca di estendere l'area di responsabilità di ricerca e soc… - lumansell : RT @emergenzavvf: Territorio mappato da esperti in topografia, ricognizione aerea con droni sull'area di ricerca e recupero infortunato con… -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca soccorso

Valdarno24

La seconda ondata del Covid sta mettendo pressione agli ospedali palermitani. L'articolo Covid19, pronto soccorso ingolfati e ressa per i tamponi a Palermo (FOTO) sembra essere il primo su BlogSicilia ...Sbarco di migranti nella località balneare di Porto Palo, a Menfi. Un gruppo di 10 persone sono stati rintracciati dai carabinieri, per loro sono state avviate le pratiche di trasferimento presso il c ...