Ricciardi | «Per Milano | Napoli e Roma le misure non bastano | necessarie le chiusure chirurgiche»

«Io non parlerei di Lombardia, ma per esempio di Milano. Non parlerei di Campania, ma parlerei di Napoli e di alcune aree metropolitane. Comincerei a preoccuparmi per Roma. Sicuramente il Piemonte è un'altra area. Io farei degli interventi mirati rafforzando le decisioni nazionali. Ma purtroppo in questa fase chiudendo alcune attività in maniera chirurgica». A sottolinearlo è Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l'emergenza Covid-19. Ordinario di Igiene generale e applicata alla Facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica di Roma, l'esperto interviene ad Agorà su Rai3.

