Rc auto - L'Ania in pressing sulla riforma: "Favorire i comportamenti virtuosi per abbassare i prezzi" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Pagare tutti (e senza fare i furbetti) per pagare meno. Nulla di nuovo sotto il sole delle compagnie assicurative, che tornano a sollecitare "una riforma strutturale dellimpianto normativo dellassicurazione auto, con lobiettivo di ridurne ulteriormente il costo complessivo per la collettività, unica strada per ridurre i prezzi a favore di ognuno, favorendo comportamenti virtuosi ed evitando costi non necessari". Così Maria Bianca Farina, presidente dellAnia, lassociazione delle imprese di settore, è tornata oggi, nella sua relazione allassemblea annuale, sui nodi irrisolti della Rc auto, che nei mesi del lockdown ha visto la raccolta scendere dell11,5%. Con la riapertura i premi sono diminuiti di oltre il 5% e, nella stessa misura, è sceso il ...

