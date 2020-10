Nuovo Dpcm in vigore da oggi | i sindaci potranno chiudere strade e piazze Scuole aperte

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Ilpresentato da Conte il 18 ottobre per contenere il Covid prevede una stretta alla movida, nei locali massimo sei persone per tavolo. Ultimatum a palestre e piscine, ma cinema e teatri restano accessibili. Invariata l’occupazione sui mezzi, appello a evitare il sovraffollamento. Negli istituti ingressi scaglionati, più lezioni pomeridiane e a distanza

Dopo la conclusione del vertice fra governo e Regioni sulle nuove misure da adottare per contenere l'epidemia di Coronavirus il premier Conte ha varato il nuovo Dpcm per fermare i contagi da Covid 19.Nel corso di una conferenza stampa, avvenuta con molto ritardo perché non trovava la quadra con gli alleati, Conte ha spiegato le novità contenute dal decreto. Ha fatto appello alla responsabilità di ...