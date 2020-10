Non Ti Amerò Per Sempre è l’ultimo capolavoro di Serena Ganci, bello quanto lei (Di lunedì 19 ottobre 2020) Partiamo da un punto che non richiede interpretazione, e che non è opinabile, in quanto avulso appunto dai personalismi delle opinioni, dalla soggettività, concetto deprecabile quando si parla di arte: Serena Ganci è, al momento, una delle cantautrici più talentuose che vivano e operino nel nostro paese. Su questo immagino siamo tutti d’accordo, e se non lo foste non può essere altro che perché non la conoscete ancora. Una delle più talentuose artiste che abbiamo in Italia, ripeto. Lo dico, dico questo, cioè circoscrivo il tutto all’Italia, perché non vorrei partire subito dando adito a dubbi riguardo il mio giocare sugli eccessi, ma se fossimo rilassati una sera al bar vi direi che potremmo Serenamente aprire il discorso anche al resto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Partiamo da un punto che non richiede interpretazione, e che non è opinabile, inavulso appunto dai personalismi delle opinioni, dalla soggettività, concetto deprecabile quando si parla di arte:è, al momento, una delle cantautrici più talentuose che vivano e operino nel nostro paese. Su questo immagino siamo tutti d’accordo, e se non lo foste non può essere altro che perché non la conoscete ancora. Una delle più talentuose artiste che abbiamo in Italia, ripeto. Lo dico, dico questo, cioè circoscrivo il tutto all’Italia, perché non vorrei partire subito dando adito a dubbi riguardo il mio giocare sugli eccessi, ma se fossimo rilassati una sera al bar vi direi che potremmomente aprire il discorso anche al resto ...

