Niente smart working o congedo se la scuola chiude o fa lezione a distanza (Di lunedì 19 ottobre 2020) Attualmente i genitori di under 14 possono ricorrere al lavoro agile o a un congedo indennizzato solo a fronte di quarantena del figlio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 19 ottobre 2020) Attualmente i genitori di under 14 possono ricorrere al lavoro agile o a unindennizzato solo a fronte di quarantena del figlio

PersempreNadia : RT @MaxTomorrow: In Italia lo Smart working: stare a casa, prendere uno stipendio senza praticamente fare niente. #quartarepubblica - Massimo21705820 : @QRepubblica @AndreaRomano9 Qui si RASENTA LA FOLLIA Già non lavoravano prima (vedi servizi delle IENE uno timbrava… - gabri48_123 : RT @MaxTomorrow: In Italia lo Smart working: stare a casa, prendere uno stipendio senza praticamente fare niente. #quartarepubblica - marcocutulo : @QRepubblica @AndreaRomano9 Minchiata colossale: ex partita iva ora assunto in amministrazione all'università mi ra… - VedeleAngela : RT @alice_aura72: Vabbè, grazie allo smart working io sto aspettando da maggio la mia patente rinnovata... mi sono rivolta al mondo ma nien… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente smart Niente smart working o congedo se la scuola chiude o fa lezione a distanza Il Sole 24 ORE Nuova Juve, vecchi dubbi: Dybala è un equivoco da risolvere. A Pirlo serve il tempo che non c’è

Ma non si può trattare in smart working? Nella piccola querelle legata a un prolungamento ... a Torino massimo mille. Uno squilibrio evidente: niente contro gli ucraini, e per la verità dati i valori ...

Auditel-Censis. In Italia 3,5 milioni di famiglie «emarginate»: non hanno Internet

Durante il lockdown sono rimaste escluse da molte attività: dal telelavoro alla scuola online. Altri sei milioni hanno accesso solo attraverso lo smartphone. Sono i nuovi esclusi della società ...

Ma non si può trattare in smart working? Nella piccola querelle legata a un prolungamento ... a Torino massimo mille. Uno squilibrio evidente: niente contro gli ucraini, e per la verità dati i valori ...Durante il lockdown sono rimaste escluse da molte attività: dal telelavoro alla scuola online. Altri sei milioni hanno accesso solo attraverso lo smartphone. Sono i nuovi esclusi della società ...