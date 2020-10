Napoli | report allenamento | Insigne ha svolto l’intera seduta col gruppo

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Buone notizie in casa. Il capitano, Lorenzo, è tornato ad allenarsi con ilper tutta la durata dellamattutina a Castel Volturno. Lo scrive il club partenopeo nelpubblicato dopo l’. “mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano la prima giornata di Europa League contro l’AZ Alkmaar, match in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55). La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione tattica finalizzata al possesso palla. Chiusura con partitina a campo ridotto.hal’intera ...