Napoli | disoccupata con 4 figli non ha soldi per pagare il medico e gli dona una collanina | lui le trova un lavoro

'Io di mortificazioni campo tutto il giorno, ma questo lo dovete accettare'. Con questa frase Anna ha saldato il 'conto' di un medico donandogli la catenina d'oro che aveva al collo.

«Abbiamo saloni e negozi protetti come camere operatorie e le nostre misure di sicurezza non hanno mai fatto cilecca. Adesso vogliamo essere tutelati». Non hanno mezze misure ...

Gli confida di non poter pagare la visita, e allora dona al medico una collanina in oro che portava al collo. Accade a Napoli e la vicenda non passa inosservata così che la donna trova ...

«Abbiamo saloni e negozi protetti come camere operatorie e le nostre misure di sicurezza non hanno mai fatto cilecca. Adesso vogliamo essere tutelati». Non hanno mezze misure ...Gli confida di non poter pagare la visita, e allora dona al medico una collanina in oro che portava al collo. Accade a Napoli e la vicenda non passa inosservata così che la donna trova ...