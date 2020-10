Mara Venier distrutta: è molto l’amico del cuore (Di lunedì 19 ottobre 2020) La disperazione di Mara Venier su Instagram per la scomparsa del suo grande amore Gianni... Mara Venier è disperata. distrutta. Il suo cuore è a pezzi, affranto. Il suo amico fraterno Gianni Dei se ne è andato. Solo domenica 18 ottobre 2020, durante Domenica in, zia Mara lo aveva nominato e lo aveva invitato a ristabilirsi al più presto per poterci finalmente rivedere eArticolo completo: Mara Venier distrutta: è molto l’amico del cuore dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 19 ottobre 2020) La disperazione disu Instagram per la scomparsa del suo grande amore Gianni...è disperata.. Il suoè a pezzi, affranto. Il suo amico fraterno Gianni Dei se ne è andato. Solo domenica 18 ottobre 2020, durante Domenica in, zialo aveva nominato e lo aveva invitato a ristabilirsi al più presto per poterci finalmente rivedere eArticolo completo:: èl’amico deldal blog SoloDonna

stanzaselvaggia : Una lite e il fondotinta di Mara Venier. - mludodc : RT @Mr_Ozymandias: Capua: 'Bisogna fare il vaccino antinfluenzale come sono sicura che Mara l'ha già fatto.' Venier: 'No, io non l'ho mai f… - infoitcultura : Mara Venier, 70 anni e mille vite: «E pensare che volevo farmi suora» - Carlo_A_Macc : RT @Mr_Ozymandias: Capua: 'Bisogna fare il vaccino antinfluenzale come sono sicura che Mara l'ha già fatto.' Venier: 'No, io non l'ho mai f… - marcoluci1 : DEI TRA GLI DEI - È MORTO L'ATTORE E CANTANTE GIANNI DEI (79 ANNI), IL RICORDO DI MARA VENIER -