Lipsia-Istanbul | le parole degli allenatori nel pre-gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Nagelsmann e Buruk hanno parlato nelle rispettive conferenze stampa prima dell’esordio stagionale in Champions League alla Red Bull Arena di. Di sotto riportiamo i momenti salienti del predi. Cosa pensa Nagelsmann del girone? “Sappiamo di avere un gruppo impegnativo. La scorsa stagione, ilha raggiunto le ultime quattro ultime stagioni al debutto nelle fasi a eliminazione diretta battendo Tottenham Hotspur e Atletico Madrid. “È una strana sensazione che stia ricominciando ora, ma non vediamo l’ora. Un parere sull’? “L’è una squadra con una grande esperienza. Ricca anche di giocatori che vorranno mettersi in mostra utilizzando la Champions ...