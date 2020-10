L’assessore regionale alla Sanità in Piemonte che va in luna di miele in emergenza Coronavirus (Di lunedì 19 ottobre 2020) É bufera, in Piemonte, sull’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, finito nel mirino delle opposizioni per l’assenza degli ultimi giorni perché, nella settimana peggiore per la crescita dei contagi, è andato in viaggio di nozze in Sicilia. “Da troppe settimane stiamo attendendo da lui o dalla Giunta un’informativa che spiegasse a noi, e a tutti i Piemontesi, quale sia davvero la situazione della sanità in Regione”, sostiene Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte. “Icardi ha fallito nel suo mandato e con lui il Direttore Generale dell’Assessorato, Fabio Aimar, che lo stesso Icardi ha fortemente voluto al suo fianco”, aggiungono i consiglieri M5S Francesca Frediani e Giorgio ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) É bufera, in, sull’assessoreSanità, Luigi Icardi, finito nel mirino delle opposizioni per l’assenza degli ultimi giorni perché, nella settimana peggiore per la crescita dei contagi, è andato in viaggio di nozze in Sicilia. “Da troppe settimane stiamo attendendo da lui o dGiunta un’informativa che spiegasse a noi, e a tutti isi, quale sia davvero la situazione della sanità in Regione”, sostiene Marco Grimaldi, capogruppo di Liberi Uguali Verdi in. “Icardi ha fallito nel suo mandato e con lui il Direttore Generale dell’Assessorato, Fabio Aimar, che lo stesso Icardi ha fortemente voluto al suo fianco”, aggiungono i consiglieri M5S Francesca Frediani e Giorgio ...

