Jams 3, su Rai Gulp la sfida della terza stagione diventa ambientalista (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tornano i Jams, ovvero i quattro protagonisti dell’innovativa serie rivolta al pubblico pre-adolescenziale e già forte di due stagioni (più una speciale) di successo. Da oggi, 19 ottobre 2020, dal lunedì al venerdì alle 20:40 Rai Gulp manda in onda la terza stagione. Jams 3, la sfida si fa “green” 🌳Venerdì 16 ottobre in A N T E P R I M A su RaiPlay 🌳 E da lunedì 19 ottobre su #RaiGulp alle 20:40🍃🍃🍃 #Jams3 🍃🍃🍃 E se al Summer Camp ci fosse un volontario particolarmente carino…. gentile… che puó impegnarsi ad aiutare i Jams nella loro battaglia gᖇeeᑎ? …Peccato che le sue ... Leggi su tvblog (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tornano i, ovvero i quattro protagonisti dell’innovativa serie rivolta al pubblico pre-adolescenziale e già forte di due stagioni (più una speciale) di successo. Da oggi, 19 ottobre 2020, dal lunedì al venerdì alle 20:40 Raimanda in onda la3, lasi fa “green” 🌳Venerdì 16 ottobre in A N T E P R I M A su RaiPlay 🌳 E da lunedì 19 ottobre su #Raialle 20:40🍃🍃🍃 #3 🍃🍃🍃 E se al Summer Camp ci fosse un volontario particolarmente carino…. gentile… che puó impegnarsi ad aiutare inella loro battaglia gᖇeeᑎ? …Peccato che le sue ...

YolBlog : #JAMS3 #Jams - la #serietv al via terza stagione Joy, Alice, Max e Stefano sono alle prese con la sfida più grande,… - APAudiovisivi : Al via lunedì 19 ottobre alle ore 20.40 su @RaiGulp con i primi 5 episodi la terza stagione di “JAMS”?? una #serietv… - SerieTvserie : Jams 3, su Rai Gulp la sfida della terza stagione diventa ambientalista - tvblogit : Jams 3, su Rai Gulp la sfida della terza stagione diventa ambientalista - Cinge1976 : RT @RadiocorriereTv: Il sogno di un mondo più green e il senso di responsabilità per la salvaguardia del nostro Pianeta sono i temi al cent… -

Ultime Notizie dalla rete : Jams Rai JAMS 3 stagione: dal 19 ottobre su Rai Gulp TVSerial.it Jams 3, su Rai Gulp la sfida della terza stagione diventa ambientalista

Su Rai Gulp torna Jams, con la terza stagione che vedrà questa volta i protagonisti difendere un albero che rischia di essere abbattuto ...

JAMS 3 stagione: dal 19 ottobre su Rai Gulp

Arriva Jams 3 stagione, il terzo imperdibile capitolo della serie per ragazzi in onda con i nuovi episodi dal 19 ottobre 2020!

Su Rai Gulp torna Jams, con la terza stagione che vedrà questa volta i protagonisti difendere un albero che rischia di essere abbattuto ...Arriva Jams 3 stagione, il terzo imperdibile capitolo della serie per ragazzi in onda con i nuovi episodi dal 19 ottobre 2020!