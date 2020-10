Il Presidente Conte chiede aiuto ai Ferragnex per convincere i giovani a portare le mascherine: ecco l’appello di Fedez (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Vi chiedo una trentina di secondi attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata”. Inizia così una delle storie di Fedez, pubblicata 4 ore fa su Instagram. Il popolare rapper, giudice di X Factor e marito di Chiara Ferragni ha poi continuato così: “Siamo stati messi in contatto con il Presidente del Consiglio Conte. Il Presidente ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie. Se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili, io non posso che esserne Contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina“, ha detto il cantante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 ottobre 2020) “Vi chiedo una trentina di secondi attenzione perché devo passare un messaggio molto importante. Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata”. Inizia così una delle storie di, pubblicata 4 ore fa su Instagram. Il popolare rapper, giudice di X Factor e marito di Chiara Ferragni ha poi continuato così: “Siamo stati messi in contatto con ildel Consiglio. Ilha chiesto unda parte mia e di mia moglie. Se queste stories, anche in piccolissima parte, riusciranno a essere utili, io non posso che essernento. Ci è stato chiesto unsull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina“, ha detto il cantante ...

Una rottura che i due hanno provato a sanare con una telefonata nel pomeriggio, subito prima della conferenza stampa del presidente del Consiglio. Sarebbe stato Conte, raccontano, a chiamare il ...

Fedez, Conte ci ha chiesto aiuto per invito a uso mascherina

MILANO, 19 OTT - "Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie ...

Una rottura che i due hanno provato a sanare con una telefonata nel pomeriggio, subito prima della conferenza stampa del presidente del Consiglio. Sarebbe stato Conte, raccontano, a chiamare il ...