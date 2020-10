Grave lutto per Mara Venier: “Il mio cuore è spezzato” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Mara Venier, dopo la diretta di Domenica In, &eGrave; stata colpita da un Grave lutto. E’ venuta a mancare una persona importante della sua vita. Soltanto ieri Mara Venier, in occasione del suo compleanno, quando ha scelto di concedersi ad una toccante intervista a Carlo Conti, aveva annunciato al suo fedele pubblico di Domenica In … L'articolo Grave lutto per Mara Venier: “Il mio cuore &eGrave; spezzato” &eGrave; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 ottobre 2020), dopo la diretta di Domenica In, &e; stata colpita da un. E’ venuta a mancare una persona importante della sua vita. Soltanto ieri, in occasione del suo compleanno, quando ha scelto di concedersi ad una toccante intervista a Carlo Conti, aveva annunciato al suo fedele pubblico di Domenica In … L'articoloper: “Il mio&e; spezzato” &e; stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

infoitcultura : Grave lutto per Mina, morto l’ex compagno della cantante - bassairpinia : BAIANESE. Grave lutto colpisce il mondo della scuola e in particolare l'istituto 'Giovanni XXIII'. 'Ciao Patrizia'… - infoitcultura : Alfredo Cerruti è morto, grave lutto per la città di Napoli. Fondò gli Squallor - Jacop83 : Che poi mica si sono resi conto di cosa hanno fatto Saelemaekers su Brozovic e Leao su D'Ambrosio nell'azione del 2… - zazoomblog : Grave lutto per l’allenatore viola a pochi minuti dalla sua partita - #Grave #lutto #l’allenatore #viola -