Eurozona | il mercato edile si rafforza in agosto

(Teleborsa) – Cresce ancora il mercato delle costruzioni nella Zona Euro ad agosto e si rafforza rispetto al mese precedente. Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è salita del 2,6% dopo il +0,3% registrato a luglio. Nell'Europa dei 27, il settore ha riportato una crescita della produzione del 2,4% contro la variazione nulla riscontrata il mese precedente. Rispetto ad un anno prima, la produzione subisce una caduta dello 0,9% nell'Eurozona e dell'1,5% nell'UE allargata.

(Teleborsa) - Cresce ancora il mercato delle costruzioni nella Zona Euro ad agosto ... Rispetto ad un anno prima, la produzione subisce una caduta dello 0,9% nell'Eurozona e dell'1,5% nell'UE ...

