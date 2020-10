Empoli-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Empoli-Spal sarà visibile in diretta tv? Ecco le informazioni sulla data, l’orario e lo streaming del match valido per la quarta giornata di Serie B 2020/2021. Due squadre molto ambiziose in chiave promozione diretta cercano i tre punti in questa sfida in programma al Castellani: i toscani sono partiti bene, mentre gli ospiti si sono abbonati fin qui al segno X. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 20 ottobre, diretta streaming sulla piattaforma Dazn. Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020)sarà visibile intv? Ecco le informazioni sulla, l’e lodel match valido per la quarta giornata di. Due squadre molto ambiziose in chiave promozionecercano i tre punti in questa sfida in programma al Castellani: i toscani sono partiti bene, mentre gli ospiti si sono abbonati fin qui al segno X. Calcio d’inizio alle ore 21 di martedì 20 ottobre,sulla piattaforma Dazn.

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Verso Empoli-Spal, il prepartita di mister Dionisi #empolifc - serieB123 : Spal, Marino punta l'Empoli: da ex cerca la prima vittoria - sportli26181512 : #SerieB, gli arbitri: Ros per Reggina-Cosenza, Vicenza-Salernitana a Illuzzi: Pasqua per Empoli-Spal, Lecce-Cremone… - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Scelto il direttore di gara di Empoli-Spal #empolifc - EmpoliCalcio : Fabrizio Pasqua di Tivoli l’arbitro di Empoli-Spal, gara valida per la 4ª giornata di Serie BKT in programma domani… -