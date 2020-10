È morto Gianni Dei, il dolore di Mara Venier: ‘Sei stato tutto per me’ (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giornata di lutto per Mara Venier, che sui social piange la scomparsa di Gianni Dei, al quale era molto legata. La conduttrice di Domenica In lo saluta con una foto di loro due a Venezia: “Gianni mio come farò senza di te… sei stato tutto per me, amico, fratello, complice… come farò dopo 35 anni di fratellanza… come farò ???? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio”. View this post on Instagram Gianni mio come farò senza di te ….sei stato tutto per me ,amico,fratello ,complice….come farò dopo 35 anni di fratellanza…..come farò ???? Il mio cuore è spezzato riposa in pace amore mio ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 19 ottobre 2020) Giornata di lutto per, che sui social piange la scomparsa diDei, al quale era molto legata. La conduttrice di Domenica In lo saluta con una foto di loro due a Venezia: “mio come farò senza di te… seiper me, amico, fratello, complice… come farò dopo 35 anni di fratellanza… come farò ???? Il mio cuore è spezzato. Riposa in pace amore mio”. View this post on Instagrammio come farò senza di te ….seiper me ,amico,fratello ,complice….come farò dopo 35 anni di fratellanza…..come farò ???? Il mio cuore è spezzato riposa in pace amore mio ...

