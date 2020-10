Dpcm, chiusure anti-assembramento: spunta riferimento ai sindaci (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel nuovo Dpcm, sulle chiusure anti-assembramento, spunta il riferimento ai sindaci. Andiamo a vedere il testo che ha turbato i primi cittadini. E’ giallo sulla sparizione del termine “sindaci” alla fine del nuovo Dpcm. Infatti come si legge nel nuovo provvedimento anti-Covid: “I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nel nuovo, sulleilai. Andiamo a vedere il testo che ha turbato i primi cittadini. E’ giallo sulla sparizione del termine “” alla fine del nuovo. Infatti come si legge nel nuovo provvedimento-Covid: “Ipotranno disporre la chiusura al pubblico dopo le 21 di vie … L'articolo proviene da Inews.it.

