Calcio | Eccellenza Porto Rotondo sconfitto | mister Marini fa autocritica

princigallomich : CALCIO ECCELLENZA – IL TABELLINO DI BARLETTA – SAN SEVERO - princigallomich : CALCIO ECCELLENZA – DINO MARINO ANALIZZA LA SCONFITTA DEL SAN SEVERO CON IL BARLETTA. PRONTI I CORRETTIVI - princigallomich : CALCIO ECCELLENZA – IL SAN SEVERO TRAVOLTO A BARLETTA! - AlmaCalcioTosca : DPCM - Calcio dilettanti: si va avanti, fino ai campionati regionali - laquila_calcio : ?? | INTERVISTA POST GARA ??#Sciarra:'È stata una partita difficile, loro ci hanno messo in difficoltà cambiando spe… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Eccellenza

Corriere Romagna

Gioca bene, ma non segna e viene punita dagli ex. È il sunto della gara della Virtus Francavilla, persa per 0-1 in casa contro il Catania, a segno ...I club di Eccellenza e Promozione d’accordo con il Crl: «Hanno deciso in fretta e furia senza informare gli addetti ai lavori» ...