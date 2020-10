Bonaria Manca, la luna è un «mistero gigante» (Di martedì 20 ottobre 2020) Bonaria Manca si è spenta sabato scorso a Viterbo (era nata il 10 luglio del 1925, a Orune). Conoscere Bonaria non significava solamente conoscere un’artista: era un privilegio. Prima che diventasse famosa, per vedere le sue opere occorreva andare a casa sua. Chi ha avuto questa fortuna condivide ricordi simili: offerta di pistoccheddus e di pane carasau con pecorino sardo. MA SOPRATTUTTO RICORDA occhi belli, attenti e sapienti, che soppesano e dirigono l’intenzione di entrare in un contatto umano profondo. … Continua L'articolo Bonaria Manca, la luna è un «mistero gigante» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 20 ottobre 2020)si è spenta sabato scorso a Viterbo (era nata il 10 luglio del 1925, a Orune). Conoscerenon significava solamente conoscere un’artista: era un privilegio. Prima che diventasse famosa, per vedere le sue opere occorreva andare a casa sua. Chi ha avuto questa fortuna condivide ricordi simili: offerta di pistoccheddus e di pane carasau con pecorino sardo. MA SOPRATTUTTO RICORDA occhi belli, attenti e sapienti, che soppesano e dirigono l’intenzione di entrare in un contatto umano profondo. … Continua L'articolo, laè un «» proviene da il manifesto.

TottusinPari : NEL LAZIO DOVE VIVEVA, LA SCOMPARSA A 95 ANNI DI BONARIA MANCA, L’ARTISTA “PASTORA” DI ORUNE, AMBASCIATRICE DELL’UN… - ildiscorso : Scompare Bonaria Manca, l’artista “pastora” amata in tutto il mondo. Sgarbi “le saremo per sempre riconoscenti”. - ENRICOLIOTTI : Scompare Bonaria Manca, l’artista “pastora” amata in tutto il mondo. Sgarbi “le saremo per sempre riconoscenti”. - effepi70 : Arte naïf, lutto: scompare Bonaria Manca, l’artista “pastora” di un passato incantato: - UnioneSarda : #Sardegna - Addio a Bonaria Manca, artista 'imperturbabile e fuori dal tempo' -